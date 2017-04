La contratación de la vigilancia de la Feria de Vegadeo es irregular, denuncia Avispa

La Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (Avispa) cree que la contratación de la empresa que prestará el servicio de vigilancia en la próxima edición de la Feria de Muestras de Vegadeo, a celebrar del 1 al 4 de junio, incumple la normativa legal al tener caducada su clasificación como empresa de seguridad desde 2009.

El coordinador general de Avispa, Jorge Cuesta, asegura que la empresa contratada está denunciada por el Ministerio Fiscal por un presunto delito de falsedad documental y tentativa de estafa. Además, tiene prohibido expresamente las contrataciones con el Ayuntamiento de Oviedo, así como con el Hospital del Oriente, por presentar documentos falsos a las mesas de contratación.

Cuesta añadió que la empresa «no aporta ningún certificado que acredite su solvencia económica» y además «tiene interpuestas varias demandas por trabajadores por las cantidades adeudadas».

Por este motivo, reclaman al Ayuntamiento veigueño que rescinda el contrato del servicio o « nos veremos en la obligación de interponer cuantas denuncias sean necesarias y oportunas, tanto por vía administrativa, penal o laboral».

Papeles en regla

El alcalde, el socialista César Álvarez, asegura, por su parte, que «la empresa tiene los papeles en regla» y manifiesta que «yo no puedo rescindir un contrato mientras no haya un informe en contra», dado que -dice- se trata de una cuestión técnica. Además insta a Avispa a denunciar ante el juzgado si realmente tienen pruebas de que la adjudicación no es correcta.

La Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias cree que el modo de licitación, en el que solo se ha tenido en cuenta la oferta más barata, «es temerario» ya que con algunas ofertas «es imposible equilibrar los beneficios y gastos que supondría el desempeño laboral de los diez vigilantes», señaló Jorge Cuesta.