La Policía no quiere fiestas en el puerto

El alcalde de Cudillero, el popular Ignacio Escribano, autorizará la verbena de El Pescador que los organizadores de las fiestas patronales tienen previsto celebrar el próximo sábado, en el puerto nuevo. Y lo hará a pesar del informe en contra presentado por la Policía Local que recoge diversas deficiencias. Entre ellas, por ejemplo, la falta de presentación del recibo de pago del seguro», mencionó el regidor, quien destacó que «son problemas que se pueden subsanar».

Escribano también alegó que el informe negativo «recoge aspectos que no son competencia municipal», por lo que aprobará la fiesta que «pretende recaudar fondos para la organización de San Pedro».

Entre los aspectos negativos que destaca el informe, figura que la comisión organizadora «no ha presentado la autorización de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae)», aspecto que a juicio del gobierno local «no es de nuestra competencia».

Los vecinos, que este año se han hecho cargo de las fiestas, han destacado la complicación que ha supuesto presentar la documentación en el Ayuntamiento, «mucho papeleo», y la obligatoriedad de la presentación de un plan de emergencias realizado exclusivamente por un técnico, que ha hecho que tuviesen que solucionar alguna deficiencia contemplada en el estudio.

La fiesta, que se llevará a cabo en la explanada del puerto nuevo, también ha causado malestar entre hosteleros y comerciantes de la villa, que verán disminuido en plena Semana Santa el numero de visitantes, al verse reducidas las plazas de estacionamiento por la verbena.

Sin quejas del comercio

En todo caso, el alcalde asegura que «no se ocupará todo el aparcamiento» y niega haber recibido quejas de los comerciantes, «tenemos que echar una mano para sacar adelante las fiestas patronales».

Por su parte, el comerciante, Carlos Arias, no ve mal que se haga la fiesta, pero «en un sitio donde no se quiten estacionamientos para los turistas en plena Semana Santa». Curiosamente, en el día de ayer, no se permitía aparcar en gran parte de ese estacionamiento, señalizado con conos que muchos visitantes movían para estacionar sus vehículos. Ante la situación, la Policía Local impuso un gran número de denuncias.

Mientras, la comisión organizadora de la fiesta del sábado asegura que «tan solo se ocupará la parte del aparcamiento reservada a las caravanas», lo que ha obligado a cortar el árez al tráfico, dado que hoy será instalada la carpa en el muelle pegada a la rampa de varada.