La Chiruca camina por la senda de As Minas

El próximo sábado el grupo de montaña la Chiruca de Cudillero realizará la senda Verde de As Minas en Vegadeo. La ruta tiene un recorrido de 8,7 kilómetros de dificultad media, pudiendo realizar los asistentes una alternativa más sencilla, de 4,3 kilómetros. El precio para asistir a esta actividad asciende a 20 euros para los socios del grupo y 25, para los no socios, en el que no se incluye la comida. La salida tendrá lugar a las 7.30 horas de Las Dueñas, con paradas en Novellana, Ballota y Cadavedo.