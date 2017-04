El comité ciudadano de apoyo al Museo del Calamar deja la negociación sobre la futura sede

El comité ciudadano de apoyo al Museo del Calamar Gigante de Luarca mostró ayer su malestar con la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, además de con el Ayuntamiento de Valdés, ante los incumplimientos del acuerdo, firmado por las tres partes, que pretendía asegurar el futuro del edificio en ruinas del Muelle Nuevo, en un estado muy deteriorado desde hace más de tres años.

La consejería no solo no ha adecentado el edificio, tal y como se había comprometido, al estar ubicado en «un sitio sensible turísticamente hablando», señaló Tino Ron, portavoz del comité. Tampoco, abundó en el tema, colocó los carteles de información sobre la ubicación provisional de los cefalópodos en el Parque de la Vida, ni se molestó en poner en marcha la campaña publicitaria de la nueva sede temporal, tal y como figuraba en el acuerdo».

El comité también se ha mostrado molesto al no recibir información alguna sobre los motivos del incumplimiento del acuerdo que «consideramos una indignidad y una auténtica tomadura de pelo», ha manifestado el comité en sendas misivas dirigidas a la consejera, Belén Fernández, y al regidor valdesano, el socialista Simón Guardado.

El comité anunció ayer, delante de las ruinas del museo, que «nos retiramos definitivamente de la mesa negociadora», aseguró Tino Ron.

«Exigencia irrenunciable»

Así puso de manifiesto que «mantenemos nuestra exigencia, irrenunciable, de una sede permanente y digna en Luarca para el Museo del Calamar Gigante». El comité explicó que «hemos cumplido con el cometido de sentar a negociar a las partes», consejería, ayuntamiento y Cepesma, para «solucionar este grave problema». Ahora «la pelota está en su tejado», algo que según la plataforma «esperamos que cumplan con su obligación y aclaren a la mayor brevedad el futuro del museo».

A partir de ahora será la nueva asociación Más Luarca Valdés la que tome las riendas de las reivindicaciones sobre el Museo.