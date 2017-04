La Casa de Cultura de Navelgas recibe la mayor donación particular de toda su historia

Varias son las cajas de libros recién llegadas y apiladas en la biblioteca de Navelgas. Elías Fernández, su encargado, confirma que se trata de una donación de un particular que prefiere mantenerse en el anonimato. «Lo que sí puedo decir es que mantiene una relación afectiva con Navelgas y sus vecinos, pero no es de aquí, vive en Oviedo», afirma sin desvelar más información del donante que, agobiado por el trajín de una mudanza, no supo qué hacer con sus mil libros y decidió entregarlos a la biblioteca de Navelgas. Los libros se irán incorporando de forma paulatina al fondo general para el disfrute de todos los usuarios.

Según Elías Fernández, el material bibliográfico donado es de calidad. Incluye obras de narrativa moderna y clásica, poesía, teatro, materias diversas y una importante colección de CDs de música clásica; además de narrativa infantil y juvenil. «No hay ediciones especiales, ni tampoco incunables», aclara.

No ha sido la única donación. La Asociación Cultural de Tuña ha sumado a la biblioteca de esta localidad, 77 tomos de diferentes enciclopedias y temáticas. Entre ellas se encuentra la Gran Enciclopedia Larousse, la Enciclopedia Planeta de Historia Universal y la de Geografía de la Sociedad Humana. La donación fue realizada por el presidente de la asociación, José Manuel Bouzas.

Elías Fernández, encargado de ambas bibliotecas, insiste en que estas donaciones «no pueden compensar el escaso presupuesto destinado a las bibliotecas asturianas por la Consejería de Educación y Cultura que aún no nos ha dado presupuesto para este año».