La Feria de Tineo se queda pequeña

El recinto ferial de Santa Teresa abría sus puertas a las once de la mañana para dar la bienvenida a la vigesimonovena edición de la Feria de Muestras de Tineo, un referente para el sector agrícola y ganadero del norte de España. Desde que comenzó su andadura, en 1989 como una simple exposición de maquinaria agrícola que coincidía con la cita ganadera de San José, la Feria de Muestras no ha dejado de crecer. Ejemplo de ello son las 64 empresas que no han podido acudir este año por falta de espacio. En total, en esta edición habrá 171 expositores.

«La Feria de Muestras es reflejo de la diversificación económica del concejo y un factor dinamizador de la actividad en el suroccidente asturiano. De forma directa, solo la organización de la Feria ocupa durante estos cuatro días a quince jóvenes a jornada completa», explicaba el alcalde, José Ramón Feito. En esta edición, la Feria de Muestras ha contado con un presupuesto similar al del año pasado, más de 90.000 euros.

El acto de inauguración fue precedido por la actuación de la banda de gaitas Sulabarda, que, desde el mediodía, amenizaba la entrada al recinto de los primeros visitantes. Los más madrugadores fueron los integrantes de los diferentes equipos de bolo vaqueiro que disputan el duodécimo Torneo de Bolos de esta cita. La competición la iniciaron por los equipos Compastur y L'Acabose y continuó durante la mañana para ir dirimiendo los equipos que acabarán disputando la final.

Mientras, las mujeres de la Asociación de Amas de Casa de Tineo ejercían como voluntarias. Es el caso de Ernestina Pérez, que ayuda a las trabajadoras de la residencia de mayores para que los ancianos puedan visitar la feria. «A ellos les gusta venir a dar una vuelta, a echar un vistazo. Es algo muy suyo, por lo que sienten mucho apego», contaba mientras acompañaba a algunos de los vecinos más veteranos de Tineo, que fueron de los primeros en visitar el recinto.

Un ferial en el que un agradable olor a comida procedía de varios expositores. Entre ellos, el Rincón Gastronómico, donde ya se mostraban las delicias más características de la zona, como el chosco de Tineo y el vino de Cangas del Narcea. Productos que centrarán la jornada más sabrosa del certamen, que tendrá lugar el lunes.

Masterchosco

Ese día se celebrará la primera edición del Masterchosco Escuelas de Hostelería de Asturias. Una cita que, explicaba Marcos Da Rocha Rodríguez, director de la Feria, cuenta con la participación de los alumnos de la Escuela de Hostelería Valle de Aller. «Cocinarán en directo en la feria platos elaborados con chosco y se someterán a la valoración del jurado», añadió.

La Feria quedó oficialmente inaugurada por Vicente Domínguez, viceconsejero de Cultura y Deportes del Principado. «Esta feria tiene un valor intangible muy importante: la convivencia y el respeto al trabajo que hacen los demás», concluyó ante el alcalde anfitrión, además de los de Sahagún, Salas y Cangas del Narcea y la regidora de Ibias.