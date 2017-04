«Las ayudas están bien, pero hay que poner en valor el kilo de carne»

Es, sin duda, el evento más importante del año para el sector. Las ganaderías llevan al recinto ferial de La Imera las reses que mejor representan la raza Asturiana de los Valles y salen a pista con las joyas de su corona para mostrar al público el fruto de su trabajo y el resultado de su desvelo. Mientras, los jueces les rodean y observan, apuntan en sus libretas y valoran el género que desfila ante sus ojos. «Año tras año, va mejorando la calidad de los animales y en este certamen es inmejorable porque son los propios ganaderos los que hacen la criba. Saben lo que tienen que traer. Son muy profesionales y conscientes de que no todo el mundo puede venir», explica José Manuel González, el presidente de la asociación española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava). «La raza está absolutamente consolidada. No hay ninguna raza autóctona en España que tenga cerca de 100.000 animales», añade.

Las gradas están llenas de gente de todas las edades. Los más veteranos contemplan la evolución de la raza; otros se mezclan entre las reses con nostalgia. Los jóvenes tratan de aprender los entresijos del oficio. Los corrillos de los ganaderos más experimentados ponen sobre la mesa las inquietudes del sector: las subvenciones y los precios irrisorios de la carne en el mercado centran el debate. «El principal problema del ganadero no son las subvenciones de la PAC, que son un ayuda para ellos. Lo ideal es que se pusiese en valor el kilo de carne y no fuesen necesarias esas ayudas para subsistir. Las subvenciones vienen bien, pero el valor de la carne es el que hay que poner en su sitio», argumenta el presidente de Aseava. Señala que no preocupa el relevo generacional. «Hay un porcentaje muy alto de jóvenes agricultores y ganaderos. Son el futuro. Están muy interesados en la raza y trabajan mucho en alcanzar el éxito», insiste.

Baja en grasa

La Asturiana de los Valles destaca por ser un raza muy dócil, con unos andares peculiares. Ojeras, pezuñas y el bordón de la cola en negro son los rasgos físicos que la definen. Pero su verdadero valor es el cárnico. «Tenemos la mejor carne de España: terneza, jugosidad y bajo poder de engrasamiento», señala González.

Tras la valoración, hoy se entregarán los premios a las ganaderías galardonadas, poniendo así el broche de oro al concurso. El título de toro gran campeón de tipo normal ha sido para Inverpor (Llanera), mientras que el de campeón reserva se lo lleva la ganadería Casa Manolo (Tineo). Las novillas de tipo normal galardonadas son las de Alejandro Suárez (Oviedo) y Adrián Iglesias (Llanera), y en la misma modalidad resultó gran campeona la res de Diego Fernández (Las Regueras) y fue campeona reserva la vaca de Raúl Álvarez Batista (Cangas del Narcea). En la categoría culón, se llevó el título de gran campeón el toro de la ganadería Inverpor, seguido del ejemplar de Raúl Álvarez, vecino de Cangas. En igual categoría, ganó la novilla de Raúl Álvarez y fue campeona reserva la ternera de José Luis Fernández (Las Regueras). Las vacas de tipo culón galardonadas pertenecían a las ganaderías de Diego Fernández y Marcelino Fernández (San Martín del Rey Aurelio), respectivamente.