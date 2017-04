No es un secreto que la ría del Eo atesora las mejores ostras de la comarca. La pequeña ensenada de La Linera, entre Figueras y Castropol, es el paraíso de las perlas del Eo. Ahí crecen, a golpe de marea, abastecidas por el exquisito fitoplacton que les ofrece el mar. En este entorno natural protegido es donde las mujeres han pasado largas horas marisqueando para llevar a la mesa estas delicias que demandan los paladares más exquisitos. Ayer fueron homenajeadas en la cuarta edición del Festival de la Ostra. «Era un reconocimiento pendiente a todas las mariscadoras de la comarca», explica Inés Gil, agente de Desarrollo Local de Oscos-Eo.

Para reunirlas, el Consistorio puso en marcha una campaña en las redes sociales animando a los vecinos a reunir a todas las mariscadoras de la ría. «El Ayuntamiento tenía conocimiento de varias mujeres que se habían dedicado a ello, pero no se quería excluir a nadie. Hay mariscadoras de Ribadeo que también marisquearon en la ría y queríamos que estuvieran presentes», añade Gil. La convocatoria reunió a más de cuarenta entre vecinas de Castropol, Figueras y Ribadeo. Fueron obsequiadas con el calor de un público que llenó la Casa de Cultura, un diploma y un broche con la imagen de una mujer mariscando en la ría con Castropol.

«Era duro y se ganaba poco»

Las más veteranas, las que en su día trabajaron en la ría del Eo, confiesan que «es una actividad que engancha». Algunas no pueden resistir la tentación y todavía hoy marisquean. Lo hacen por placer.

Lejos quedan aquellos años en los que encontraron en la ostra una fuente de ingresos con la que ayudar en la economía familiar. «Era un trabajo muy duro, se ganaba muy poco. Íbamos descalzas, con aquel frío», recuerda Áurea Valcárcel. «Mi madre me obligaba. Se quedó viuda y había que llevar dinero a casa. Íbamos al colegio cuando no había marea», cuenta quien dedicó casi veinte años a extraer lo mejor de la ría del Eo. «El trabajo de las mariscadoras de antes, con teja y cal viva, ya no tiene nada que ver con el actual», cuenta Gil.

Hoy, el cultivo de las ostras se realiza con una técnica más sofisticada. En la actualidad, dos son las empresas productoras en la ría. Nuria Núñez, de Acuicultura del Eo y María Antonia Fernández, de Ostrastur, toman el relevo generacional. «Me alegra que la ostra sea buena para Castropol», dice Aurea. La feria incluye una variada oferta de actividades vinculadas con las oportunidades gastronómicas del producto. Ejemplo de ello fue el showcooking en el que participaron los alumnos de la Escuela de Hostelería de Moreda. Presentaron al jurado cinco propuestas elaboradas con este molusco. También se han degustado al natural y se ha enseñado a abrirlas.