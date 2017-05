Vecinos de Somiedo reclaman menos restricciones para las actividades económicas

La idea principal es conciliar la conservación del espacio natural con el aprovechamiento de los recursos por parte de sus vecinos. O dicho de otro modo, se trata de que los somedanos sigan siendo respetuosos con su parque sin tener que renunciar a actividades como la caza, la selvicultura o el aprovechamiento turístico o maderero del mismo. Pretenden cambiar esta realidad desde dentro y, para ello, exigen modificar el artículo 33.2 de la Ley del Principado de Asturias de Protección de Espacios Naturales que excluye a los propietarios de la Comisión Rectora: el órgano con mayor capaz de decisión del parque. «No entendemos por qué nos han excluido. El que más puede velar por ese territorio es el propietario», declara José Pablo Vicente Torres, presidente de la Asociación de Propietarios de Montes. «Es una situación absurda. Si estuvieramos representados, aportaríamos utilidad y sentido común. El equilibrio entre la naturaleza y el hombre se ha perdido y eso deja montes desatendidos, sucios, sin explotar», denuncia.

El principal problema con el que lidian los vecinos de Somiedo son las restricciones. Leonardo Díaz, vecino de Somiedo, considera que el Parque Natural es «bueno para Somiedo. Hay ayudas, sí, pero también limitaciones por ser una reserva». Su principal reivindicación es que se hagan compatibles las exigencias medioambientales y ecológicas con la explotación del lugar. «Por ejemplo, la construcción de pistas para acceder a las brañas. En algunos sitios es imposible llegar con un tractor para socorrer al ganado. Eso deteriora el parque también, porque no está limpio. Un monte sin desbrozar y sin atender, ante un cerillazo, arde sin control. Tampoco facilita la caza para nada, pues no es posible desplazarse con los todoterenos», explica este vecino. «Formar parte de la Comisión Rectora será útil siempre que tengamos voz, que nos tengan en cuenta de acuerdo con el peso que tenemos. Ahora mismo no cuentan con nosotros para nada», argumenta este somedano.

Carmen Fernández, diputada de Foro, aseguraba en una visita reciente a Somiedo que esta modificación «supondrá un importante aporte de experiencias y conocimientos de quienes más apegados están al territorio, además de permitir un flujo de información vital a la hora de adoptar decisiones transcendentales para todo el territorio del parque».

Fue en la Comisión de Desarrollo Rural de la Junta donde se abordó esta modificación que pretende regular la gestión de los parques según las normativas estatales y europeas. Actualmente, según recogen varias sentencias, la normativa autonómica vigente es contraria a las mismas y los planes de uso y gestión de algunos parques de Asturias fueron declarados nulos.