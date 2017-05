Gumersindo Cuervo: «No soy ningún tránsfuga, no me voy a ningún sitio»

IU ha expulsado por un periodo de tres años al único concejal de la formación en el Ayuntamiento de Valdés. Así se lo ha hecho saber a través de un comunicado la formación al edil, Gumersindo Cuervo, que ha sido expulsado por no cumplir con el acuerdo de la asamblea local, tomado hace ahora un año, para romper el pacto de gobierno con el PSOE.

La formación de izquierdas cree que la expulsión de Cuervo obligará al alcalde, el socialista Simón Guardado, a aplicar el pacto antitransfugismo que califica de tránsfugas «a los representantes locales que traicionan a sus compañeros de lista y/o de grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales». Una situación con la que no está de acuerdo el concejal «no soy ningún tránsfuga, no me voy a ningún sitio», asegura Cuervo, alegando que no se ha ido a otro partido.

El concejal, de baja por enfermedad desde hace un año, se considera indefenso ante esta expulsión porque «debería tener la posibilidad de alegar», situación que -según manifiestan desde IU- «ha podido hacer durante un plazo de diez días». Cuervo, en cambio, ha decidido poner el asunto en manos de su abogada, «yo tengo mis derechos», manifestó ayer.

En Valdés, el único edil de IU forma parte del gobierno municipal y fue decisivo para que los socialistas alcanzasen la alcaldía bajo un gobierno bipartito, del que hace un año, IU quiso desligarse por incumplimiento del pacto, al permitir entre otras actuaciones la instalación de circos con animales en el concejo. En Valdés, la correlación de ediles es de ocho ediles para los socialistas, tres para los populares, otros tres no adscritos, dos de URAS, y uno de IU, este último el de Gumersindo Cuervo.

«Problema interno»

El alcalde de Valdés, Simón Guardado, asegura que al Ayuntamiento no ha llegado la notificación de la expulsión del edil de IU, por lo que hasta el momento sigue formando parte del grupo municipal. Guardado cree que la situación «es un problema interno de un partido», por lo que a su juicio no afecta al gobierno local ya que «no hay nada definitivo». El alcalde aseguró que el gobierno «seguirá funcionando como hasta ahora».

Cuervo tenía delegadas hasta su baja las concejalías de Cultura, Mercados y Ferias, Nuevas Tecnologías y Atención Ciudadana, competencias que asumió la Alcaldía al sufrir una operación de cadera. Este edil es el único liberado del Consistorio valdesano a jornada completa, con un sueldo bruto de 1.669 euros al mes.

También está liberado el edil socialista, Ricardo García Parrondo, con una dedicación del 90% para las competencias de Obras, Hacienda, Seguridad Ciudadana, Personal y Régimen Interior. Además los concejales de Deportes, Ordenación del Territorio y Transportes, Carlos Martín, y de Turismo , Formación y Empleo, Ángeles García, tienen una liberación parcial de un 65%.