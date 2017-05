La propuesta de 'Castripol' como topónimo del concejo indigna a los vecinos

Los vecinos de Castropol están molestos ante la propuesta de la Xunta Asesora de Toponimia Asturiana, que buscaba oficializar el topónimo de la capital del concejo como 'Castripol'. Un nombre que no ha gustado a sus habitantes y que ha obligado al gobierno socialista local a retirar del orden del día del pleno la aprobación de este punto, alegando que «la documentación no es la correcta», ya que según el alcalde, José Ángel Pérez, «nos remitieron la primera propuesta», en la que no están recogidas las alegaciones presentadas por el Consistorio.

El regidor, reconoce que el nombre de 'Castripol', «se utiliza en algunas zonas altas del municipio», aunque no es partidario de esta denominación. La propuesta también ha generado malestar en San Juan de Moldes, que pretenden traducir como 'San Xuan de Moldes', un topónimo que «aquí nunca se utilizó», dicen los vecinos. También hay controversia en Seares, para el que proponen el término 'Siares'. El portavoz de los populares, Álvaro Queipo, se mostró ayer molesto ante la actitud del gobierno local, que introdujo este punto en el pleno, retirándolo en el último momento «ante el malestar social generado».