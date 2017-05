Paralizadas las obras de estabilización del talud de la calle Clarín de Cangas

Los vecinos de la calle Clarín siguen sin quitar el ojo al talud próximo a sus viviendas. El pasado martes, los operarios comenzaron con el desbroce, paso previo al inicio de las obras de estabilización. Todo parecía indicar que la pesadilla que se inició en la madrugada del 22 de enero de 2013 tocaba a su fin. Sin embargo, una roca de dimensiones considerables impactó al mediodía en la terraza del primer piso del número 13 de la calle. «Se escuchó un golpe enorme. Fue un susto tremendo, sobre todo, si piensas que podría haber pillado a alguien en la terraza», cuenta una vecina.

La roca atravesó la valla colocada para evitar este tipo de accidentes y obligó a los servicios técnicos municipales a iniciar un expediente de paralización de los trabajos. «Las obras están estrictamente paradas por motivos de seguridad», confirmaba Laura Álvarez, concejala de Obras, Infraestructuras y Urbanismo. «Cuando se adopten las medidas necesarias para garantizar una ejecución segura y nos lo comuniquen, se procederá a la reanudación».

José Manuel López Galán sigue sin dar crédito a lo sucedido. «No entendemos cómo se pueden iniciar unas obras sin tener en cuenta la seguridad de las personas que vivimos en estos edificios», cuenta este vecino mientras observa cómo los operarios instalan una malla metálica sobre la valla ya existente. «Entendemos que este tipo de medidas deberían haber sido tomadas antes», explica. La comunidad de vecinos ya notificó al ayuntamiento lo sucedido, al temer que este episodio pudiera repetirse durante la ejecución de la obra.

Fernando Antuña, director de obra y coordinador de seguridad, asegura que están fortaleciendo la barrera estática que fue colocada para proteger los edificios de posibles desprendimientos. «Esa barrera no funcionó, pero fue colocada previamente y no es mi responsabilidad. En la ejecución de nuestro trabajo no falló ninguna medida de seguridad», aclara. Las medidas de seguridad que están adoptando y que trasladarán en un informe al consistorio pasan por «colocar una malla sobre esa barrera para impedir que vuelva a suceder. Pero lo más importante es estabilizar el talud colocando la malla y también los anclajes que evitarían un desprendimiento mayor, como pueda ser el desprendimiento del macizo rocoso».