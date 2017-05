'Xuanín de las Tabiernas' será el pregonero de las Fiestas de San Roque en Tineo

Pocas personas conocerán a Juan García Gayo, pero no habrá ninguna que no reconozca a 'Xuanín de las Tabiernas'. Orgulloso vaqueiro y defensor acérrimo de todo lo que rodea a su tierra, Tineo, Juan se lo tomó a broma cuando se lo comentaron en la Feria de Muestras. «Aún no me lo creo. Voy a ser el primer vaqueiro en dar el pregón», confiesa emocionado. Dice no sentir presión, aunque sí respeto por la misión encomendada. «Será un pregón original, distendido y relajado. Contaré anécdotas de cuando era crío y rendiré homenaje a todo lo vaqueiro, que creo que es lo que me hace estar ahí», cuenta. Entre sus méritos destaca ser el organizador de la Fiesta de la Trashumancia. Pero no es el único. Juan es el vocalista del dúo 'Héctor y Juan' que lleva doce años de verbena en verbena. «Cantaré alguna vaqueirada», adelanta el pregonero.