Cangas se convertirá el fin de semana en la capital española sin gluten

La intolerancia al gluten afecta al 1% de la población española y se estima que entre un 80% y un 85% no está diagnosticado aún. Precisamente, en Cangas del Narcea, el 3% de sus habitantes padecen esta afección y deben seguir una dieta sin gluten de forma estricta y de por vida. De ahí que, del 26 al 28 de mayo próximo, la vila acoja unas jornadas especializadas dedicadas a la enfermedad que afecta a muchos cangueses.

LAS JORNADAS 26 de mayo. Mateo Sierra presentará su libro, '¡Sin Gluten! Deliciosas recetas para celíacos' a las 19 horas, en la Librería Treito. 27 de mayo. En la Casa de Cultura 'Palacio de Omaña' se impartirán varias conferencias relacionadas con la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. 28 de mayo. En el patio del Palacio Conde Toreno habrá talleres y demostraciones

Es el caso de Pilar Flórez, vecina de Cangas del Narcea. Supo en 2009 que era celíaca. «Fue entonces cuando me lo diagnosticaron. Me encontraba mal siempre. Los médicos me decían que tenía el colón irritable. Tuve hasta depresión, ya no sabía qué hacer», cuenta. No es el único caso en su familia, dado que dos generaciones más padecen esta afección.

El consumo de gluten, presente en aquellos alimentos que llevan trigo, cebada, centeno y avena, causa la aparición de trastornos en la absorción de los alimentos y la presencia de heces pastosas y brillantes. «Una simple traza ya te hace sentir mal, te duele la tripa horrores», explica Pilar. María Teresa Pérez regenta una panadería dedicada exclusivamente a este sector de la población. «Abrimos en 2013. Unos años antes ya supimos que éramos celíacos. Nos dimos cuenta entonces de que no había calidad ni variedad. El pan que existía era malísimo», recuerda esta emprendedora que hizo de la necesidad, virtud. Tras experimentar en casa varias recetas para la familia, vio la oportunidad de negocio y optó por labrarse un futuro profesional en este nicho de mercado. «Tenemos el obrador en Puenticiella. Elaboramos productos sin gluten y sin lactosa, exclusivamente. Hacemos pan, bollos y también repostería. Todo es fresco. Se hace cada día. Intentamos que sea lo más casero posible», relata esta panadera. Además, en su tienda es posible encontrar harinas para elaborar recetas sin gluten. «Mezclamos los ingredientes que ofrecen mejores posibilidades para hacer frixuelos, bizcochos... Así es posible que la gente pueda cocinar en casa también», añade María Teresa.

Su caso pone de manifiesto cómo los cangueses han sabido adaptar su realidad a la celiaquía. Sucede en Santa Eulalia, donde una cooperativa con más de un cuarto de siglo de experiencia, puso en marcha una fábrica de embutidos 100% libres de gluten. Las recetas de la gastronomía asturiana están aseguradas gracias a sus chorizos, morcillas, choscos, butiellos... A ellos se suman los hosteleros del concejo, cuyas cartas han sabido adaptarse a las exigencias de la dieta celiaca. «El sector de la restauración está concienciado con la enfermedad celiaca», afirma Lorena Pérez, directora de Celicidad. En las II Jornadas Cangas Sin Gluten participan once restaurantes cangueses.