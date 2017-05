El alcalde de Tineo se baja el sueldo, pero los ediles no renuncian a las dietas

Uno de los puntos del orden del día del Pleno celebrado ayer en Tineo que más debate ha generado en la calle es, sin duda, el sueldo del regidor, José Ramón Feito. El grupo municipal de Somos había sacado a la palestra el salario del alcalde, asegurando que «cobraba más de lo que le correspondía». Su acusación se basaba en el descenso de la población tinetense, por debajo de los 10.000 habitantes. Así, su salario no podría superar los 45.000 euros anuales brutos al año, recordaba Somos. El primer edil percibía 47.961 euros. No obstante, Feito reiteró que «fue iniciativa propia» la decisión de bajarse el sueldo que se aprobó ayer. «Desde enero se estuvo valorando, pues no había precedentes».

A partir de ahora, el alcalde de Tineo cobrará 45.000 euros brutos anuales. Menos efecto surtió la propuesta de Somos de reducir un 25% el sueldo de los concejales y que además renunciasen a las dietas. Adriana del Oso no fue respaldada por los demás grupos. Eva María Fernández, edil de Izquierda Unida, alegaba que «a excepción del voluntariado, todos los trabajos tienen que ser pagados».

A la hora de abordar las cuentas municipales, el equipo de gobierno proponía la reinversión en el municipio del superávit generado que, según el regidor, asciende a 600.000 euros. No obstante, el ambiente comenzaba a caldearse cuando las propuesta de Izquierda Unida y Somos no prosperaban. José Ramón Feito se mantuvo firme en la defensa de su gestión: «No hay previstas más privatizaciones. Si cambian las circunstancias, se generará empleo público», argumentaba el primer edil sobre la externalización de servicios como la jardinería o la limpieza. El regidor añadió que «antes de fin de año se sacará a concurso el servicio de abastecimiento de agua». El Partido Popular, por su parte, reiteraba que las privatizaciones se deben a que «no hay para empleo público y hay servicios que gestionar».

Una de las cuestiones que hizo a la edil de Izquierda Unida levantar la voz fue la sentencia sobre la retirada de los símbolos fascistas. «Nos saltamos la Ley de Memoria Histórica a la torera», concluía Eva María Fernández.

El alcalde asegura que se ejecutará la sentencia. «Proponemos la creación de un grupo de trabajo para tomar las decisiones. Habrá un representante por cada grupo. Comenzarán a trabajar en los próximos diez días», alegaba añadiendo que la elaboración de la ordenanza no tenía que ser inmediata.