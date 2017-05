Alarma en el pueblo de Oballo, en Muniellos, por el ataque de un oso al ganado

Los vecinos de Oballo, pueblo situado junto al Parque Natural de Muniellos, se han visto sorprendidos por el ataque del oso en una finca del pueblo, ubicada junto a un reguero. En total, han sido diez las reses afectadas por el ataque del plantígrado, entre ellas, algún cordero. Según los vecinos, hay rastros del mamífero, pero no lo han avistado en los últimos días. No obstante, no es la primera vez que se deja ver por el pueblo.

La alarma se ha extendido por todo el pueblo que ha informado a la Guardia Civil de lo sucedido, a la espera de que se esclarezcan las cosas.