«Mi madre se trató la enfermedad a base de ensayo-error»

Mateo Sierra Ballarín se coló en los hogares españoles gracias al concurso de talentos de cocina 'Masterchef'. En aquellos fogones puso de manifiesto que su juventud no estaba reñida con el trabajo bien hecho, que se podía innovar desde la tradición y que comer sin gluten no era sinónimo de recetas desabridas. «Aún me resulta extraño ver un libro con mi nombre en el escaparate de una librería. Para mí es un proyecto muy bonito», confiesa. En la actualidad, Mateo Sierra se encuentra inmerso en la promoción de su primer libro de recetas, '¡Sin Gluten! Deliciosas recetas para celíacos'. «La idea de este libro es que los celíacos tengan un referente a la hora de cocinar», cuenta este joven oscense que también se vio obligado a llevar una dieta sin gluten desde niño.

En total, son más de 80 recetas que el autor ordena en torno a las estaciones del año para introducir los productos propios de cada temporada. «Son recetas que se pueden cocinar, incluso las más difíciles. Lo explico todo con mucho detalle, porque también hay palabras más técnicas», advierte el chef con ánimo de tranquilizar a los cocineros más inexpertos. Las recetas más complicadas son las de los panes. Incluye cinco: pan de hogaza, pan de semillas, focaccia, pan de calabaza y pan de bayas de Goji.

Desde bien pequeño se sintió atraído por la cocina. Recuerda cuando, con apenas cinco años, el día de Reyes, su mayor empeño era ver el programa de Carlos Arguiñano que simpre grababa su abuela. «Soy el único hermano que cocina», confiesa entre risas.

Asegura haber tirado más de un plato porque no se podía comer. «Siempre he sido autodidacta. La cocina fue mi laboratorio», cuenta. Era un niño cuando le diagnosticaron su celiaquía. «Mi madre le echó narices. Es tambíen celiaca. Recuerdo verla llegar a casa y tirar casi todo, comprar una tostadora nueva y comenzar a experimentar. Todo fue por ensayo-error», rememora el joven oscense.