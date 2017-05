El PP sospecha que «el Consistorio de Cangas oculta información económica»

El acta de la Comisión de Cuentas de 2016, presentada ayer en el Ayuntamiento cangués, fue aprobada con el voto a favor del tripartito (PSOE, IU y Foro). Sin embargo, el Partido Popular optó por abstenerse. Los motivos de la abstención se sostienen en la desconfianza de los populares hacia el Consistorio: sospechan que el informe presentado «oculta información». Desde la oposición insisten en señalar que «ni en el informe ni en la comisión figura lo que está pendiente de pagar que no sea deuda bancaria. Nos quieren ocultar que aumentan los 'pendiente de pago' puesto que estaban pagando las facturas a 200 días de retraso», concluye José Luis Fontaniella, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento cangués.

Aseguran desconocer el montante de facturas y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016 y que comprenderían, entre otros, los abonos a Hacienda, la Seguridad Social... «Nos dicen que este año han decidido hablar solo de deuda bancaria», denuncia.

No obstante, Fontaniella se congratula de que el Consistorio finalmente no haya solicitado los créditos bancarios que aprobó en abril 2016 y que los populares votaron en contra. «Obviamente, de haberlo hecho habrían aumentado la deuda municipal considerablemente», añade. No obstante, esta apreciación no impide que desde el grupo popular señalen que han advertido un estancamiento en las cuentas municipales. Según los populares, el tripartito ha aumentado el remanente de tesorería en apenas 200.000 euros. «Han pasado de los 800.000 euros de 2015 al millón del 2016. Denota pasividad», argumenta el portavoz de los populares.

José Luis Fontaniella aprovecha para reiterar que José Víctor Rodríguez, alcalde de Cangas del Narcea, «mintió» respecto a la deuda en 2015. «Finalmente, se demostró que teníamos razón y la deuda del 2015 era de 5,9 millones. El alcalde mintió», argumenta José Luis Fontaniella. El regidor aseguraba entonces que la deuda del Ayuntamiento ascendía a más de nueve millones.