Luis Freijanes hará «lo posible» para evitar la demolición del zoo de Vega de Pope

Un zorro, un lince boreal, un águila, un búho siberiano y un mochuelo de búho permanecen a la espera. A su dueño, Luis Freijanes, le han paralizado las obras del centro 'Estación Lince', un proyecto que prevé la creación de un centro de recuperación de fauna salvaje y un núcleo zoológico. «La intención es ayudar a todo el mundo, sobre todo, a niños y ancianos, recurriendo a terapias con animales», explica. En 2015, Luis Freijanes solicitó al Ayuntamiento cangués la licencia para poner en marcha su proyecto. Con ella aún en trámite, decidió adelantarse e iniciar las obras que ahora ha paralizado el Consistorio. «No se debería exigir ni un proyecto ni un plan especial. Estamos hablando de obras menores», lamenta Freijanes. «Hay cosas que no están exactamente igual que en el proyecto, pero puede haber modificaciones dentro de la legalidad», reclama. Este amante de los animales ya ha presentado ante el Consistorio sus alegaciones. «Haré todo lo posible para evitar la demolición», advierte.

Laura Álvarez, concejal de Urbanismo y Obras, explica que para obtener una licencia de núcleo zoológico es necesario tramitar antes un plan especial. «Ese plan especial necesita autorizaciones de diferentes organismos como Medio Ambiente y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota) que están en trámite», aclara. La edil añade que existe un informe sobre obras e instalaciones ya realizadas en el que los técnicos municipales afirman que algunas de las obras no son legalizables ni ajustadas al plan especial. «Cuando una obra no es legalizable, lo que sigue es la orden de derribo. No obstante, los técnicos estudian una posible solución», concluye la edil.