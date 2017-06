El Ayuntamiento de Allande cerró 2016 sin deudas, con un ahorro neto de 388.465 euros

Al ayuntamiento allandés le cuadran las cuentas. Tras examinar las mismas en la Comisión Especial de Cuentas, el Consistorio concluye que cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Es más, las cuentas arrojan datos positivos para el municipio que puede presumir de un nivel de deuda cero y un ahorro neto de 388.465 euros. Ahora las cuentas se someterán a información pública para después dar cuenta de ellas en el Pleno municipal.

Para el alcalde, José Antonio Mesa, las cuentas reflejan «el empeño en cumplir con los criterios tan duros que se imponen desde el Gobierno central». Mesa se muestra prudente y apuesta por continuar con «el nivel de inversión y, sobre todo, por mantener las arcas saneadas». Preguntado por las posibilidades de invertir lo ahorrado, el regidor prefiere ser cauto y no adelantar detalles. No obstante, asegura que «se están estudiando varias opciones, teniendo en cuenta que algunas inversiones no pueden ser financiadas con este dinero», señala.