Los padres de Barres se movilizan para evitar el cierre de la escuela el próximo curso

Más de setecientas firmas llevan recogidas los padres de los cinco alumnos de la escuela de Barres, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Tapia Castropol. Quieren, con esta medida, evitar su cierre. La escuela en la que se imparte el ciclo de educación infantil cerrará el año que viene sus puertas, ante la negativa de la Consejería de Educación de implantar el primer ciclo de Primaria, algo que los padres consideran raya la discriminación ya que «es la única escuela rural que no lo tiene».

Cuatro de los cinco alumnos del centro pasarán a estudiar primero de Primaria el próximo curso, por eso piden que se implanten en Barres los cursos de primero y segundo. De esta forma se evitaría que los niños tuvieran que desplazarse al colegio La Paloma de Castropol y se paralizaría el cierre del centro, en el que solo quedaría un alumno, además de las dos posibles matrículas de las que la dirección tiene constancia. Una ratio de alumnado que imposibilitaría mantener abierta esta escuela.

La consejería, según han dado a conocer las familias, dio el visto bueno a la iniciativa en un primer momento ya que «no supone coste alguno», aunque después comunicó el cierre en una carta dirigida al centro, en la que deja claro que la escuela se queda con cero unidades el próximo curso.

Este cambio de opinión viene motivado por la preocupación de una familia del pueblo cuya hija, que está estudiando primer curso en La Paloma, podría perder la beca de transporte y comedor si se implantase el primer ciclo en la escuela de Barres, ya que tendría la obligación de estudiar segundo de Primaria en el pueblo. Una situación con la que los padres no están de acuerdo ya que «la ley no tiene carácter retroactivo», sostiene Ana García, madre de un alumno. Asegura García que «la LOMCE permite implantar un solo curso cada año, y no obligatoriamente por unidades como nos quiere hacer creer la consejería».

«No volvería a abrir»

Los padres mantuvieron en la tarde de ayer una reunión con los vecinos de Barres para trasladarles la problemática existente en unas escuelas que «llevan abiertas más de cien años», explicaba Josefina López, otra de las madres afectadas. Los afectados no descartan convocar movilizaciones para hacerse oír y exigir lo que ellos consideran «un derecho». Advierten además que si este año se cierra la escuela «no se va a volver a abrir», a pesar de que la localidad de Barres ha sido este año el núcleo con mayor número de nacimientos del concejo.