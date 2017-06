Vecinos por Cudillero amenaza con bloquear las cuentas municipales

La única concejala de Vecinos por Cudillero, Belén Álvarez, se muestra dispuesta a votar en contra de los presupuestos municipales. Lo hará si el gobierno local, formado por Foro y PP, no aprueban la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento.

Una decisión que complica las cosas. El voto de Álvarez es clave para que el gobierno pueda sacar adelante las cuentas al no tener mayoría. Y la concejala dejó claro ayer que no esta dispuesta a hacerlo si el gobierno no aprueba la RPT. De hecho, pide responsabilidades a los causantes de la deuda municipal. Dos condiciones que la concejala ya planteó a los populares en la investidura a la Alcaldía de Ignacio Escribano.

El presupuesto de Cudillero para este ejercicio, según dio a conocer el equipo de gobierno, asciende a 4,8 millones y contempla ayudas a los clubes deportivos así como una asignación económica para realizar actividades en Servicios Sociales.

Residuos al puerto

Álvarez encabezó ayer una visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cudillero. Lo hizo acompañada por el diputado de IU Ovidio Zapico, así como por la concejala del PP Mariví Álvarez y otros miembros de Vecinos por Cudillero, como Álvaro Fernández y Manuel Martín.

El objetivo era conocer su funcionamiento e identificar el problema de la depuración de las aguas existente en la villa. En la visita pudieron comprobar que «la instalación funciona perfectamente», aunque «no todo el saneamiento esta conectado a la misma», aseguró Álvaro Fernández. «No se depura ni la mitad de los residuos: solo está conectado el centro de Cudillero, junto con El Pito y Arancés», dijo. Esto provoca que en el Puerto Viejo se viertan gran cantidad de residuos, que «van directamente al mar sin depurar», aseguró.