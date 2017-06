«Con solo doce agentes, hay necesidades que la Policía Local no está cubriendo»

Después de 32 años en el cargo, el Jefe de la Policía Local de Valdés, Roberto Martínez (Boal, 1952), dejará de prestar servicio el próximo 23 de junio para pasar al retiro laboral. Cumplidos los 65, asegura que el suyo es un trabajo que le gusta mucho, pero no oculta que también tiene ganas de dedicarse a otras facetas. «Soy una persona que sabe adaptarse a las circunstancias», afirma.

¿Sabe ya quien le va a sustituir?

Por el momento no se sabe, pero supongo que será uno de los subinspectores de la plantilla. Al menos de manera provisional.

¿Hace cuanto que llegó a Luarca?

En noviembre hará 32 años. Llegué por un concurso de méritos, tras haber ejercido durante seis años en la Policía Local de Avilés

¿Es complicado ser jefe de la Policía Local en una villa como Luarca?

Hoy en día todo lo que sean cargos de responsabilidad es complejo. Ser policía ya es complicado de por sí, pues a veces tienes que tomar decisiones en décimas de segundo. Un agente en la calle puede cometer un delito en una misma circunstancia: por actuar o por no hacerlo. Por ejemplo, si detienes a una persona, puedes cometer el delito de detención ilegal, y si no lo haces, puedes cometer una infracción.

¿Cuál es la situación de Valdés en cuanto a seguridad ciudadana se refiere?

Estamos bastante bien, porque afortunadamente contamos con una buena dotación del Cuerpo Nacional de Policía, y aunque las tareas de seguridad ciudadana las tenemos compartidas, fundamentalmente las llevan ellos. Nosotros nos dedicamos más de lleno a los temas de tráfico, que es muy complicado para la circulación.

En los últimos años la plantilla de la Policía se ha visto mermada ¿Cómo están ahora?

En 1985 éramos quince agentes. Llegamos a ser veintiuno, y hoy en día somos doce y en septiembre quedarán diez.

¿Es viable una Policía Local con diez agentes?

Como jefe, no estoy de acuerdo. Siempre pedía más, ya que hay necesidades que la Policía Local no está cubriendo. Lo que pasa es que el ciudadano o no lo echa de menos o no protesta. Suprimir el turno de noche en un sitio turístico como es Luarca no me parece adecuado. Otras villas como Cangas o Tineo disponen de él.

¿Cuáles son los servicios que no se llegan a cubrir?

Todo lo que ocurra durante la noche -coches mal estacionados, ocupación de vados, asuntos de ruido o el controlar el cierre de los establecimientos- ahora mismo está sin cubrir.

¿Y de día?

Hay veces que hay un solo agente en un turno, con lo cual no es operativo, ya que lo primero es nuestra seguridad. Uno solo no se defiende en ninguna parte.

¿Cómo se vive los cambios de tráfico en la villa?

El cambio de la calle Ramón Asenjo fue más complicado que lo que se va hacer ahora, ya que influye en el tráfico de una carretera nacional, y fue mucho menos problemático de cara a la opinión pública. Las redes sociales son buenas para algunas cosas, pero para otras todo el mundo opina sin conocimiento.

¿Se refiere al cambio de dirección única del faro?

Sí, la carretera del faro era una decisión que todos los alcaldes que yo tuve la veían bien, pero ninguno se atrevió a hacerla hasta que llegó Simón y le convencimos de que era lo más adecuado. Yo soy de los que lo llevaba promoviendo más de veinte años. Era una vía de circulación muy estrecha. En la curva del faro se cruzaban dos vehículos con dificultad. Yo vi volcar uno allí por arrimarse demasiado a la peña.

La instalación de cámaras de videovigilancia siempre causa polémica.

Son un apoyo importante; sobre todo, para esclarecer el gamberrismo, robos o incluso algunas infracciones de tráfico. Es una medida disuasoria para el ciudadano, aunque hay gente que se olvida de que están ahí.

¿Cuántos casos han resuelto gracias a las cámaras?

Unos cuatro o cinco en menos de un año.

Es usted el único jefe de la Policía Local de toda Asturias sin reclasificar ¿Cual fue el motivo?

Me reconocieron la reclasificación durante un año y pico y, al final, tuve que devolver el dinero, ya que no cuento con la titulación universitaria que se necesita para el puesto. Por eso, me quede sin reclasificar gracias a CC OO del Ayuntamiento.