El PP de Cangas atribuye el impago de los pluses salariales a «la desidia y las excusas del alcalde»

Un «varapalo judicial» es, en palabras del PP, lo que ha recibido el alcalde de Cangas del Narcea, José Víctor Rodríguez, tras las sentencias que obligan al consistorio a pagar a los trabajadores los complementos salariales adeudados desde el pasado mes de noviembre. El exalcalde y portavoz del Partido Popular, José Luis Fontaniella, recuerda que su grupo advirtió de que sucedería esto. «Parece que los servicios municipales aciertan al decir que el presupuesto estaba mal y el juez también al afirmar que las excusas del actual alcalde no son válidas», argumenta Fontaniella.

Los servicios técnicos ya han acreditado que no existe «crédito suficiente en las cuentas aprobadas» para realizar el pago, de entre otras cosas, las horas extras que el primer edil pidió desarrollar a los empleados municipales. «Es razonable que se pague al que trabaja y se cumpla, como ahora obligan los jueces. Ante esto, tenemos un alcalde con desidia que, tras seis meses incumpliendo, no ha sabido ni querido cumplir con los empleados y con la ley. Si has mandado a un trabajador hacer horas extras, hay que pagarle, no hay excusas», sentencia.

Según el popular, en los Plenos José Víctor Rodríguez decía que la situación se arreglaría con los presupuestos para 2017. Pero, tal y como apunta, «estamos en junio y aún no tenemos presupuestos. Estamos seguros de que las excusas de José Víctor serán varias. Culpará a la intervención municipal, a la Sindicatura de Cuentas que él trajo a Cangas, a los trabajadores municipales, a mí o a Rajoy», afirma Fontaniella.

Por su parte, los representantes de los trabajadores municipales aseguran que llevan «meses escuchando sus falsas promesas y nos hemos cansado. Hemos invitado a cada trabajador a que acuda a los tribunales y eso están haciendo, declarando los jueces injustificadas las medidas tomadas por el alcalde».