El alcalde de Cudillero facilitará la tramitación para celebrar las fiestas

Las comisiones de festejos del municipio pixueto están «más tranquilas», según el regidor, Ignacio Escribano. En la reunión mantenida con los representantes de las diferentes comisiones, según ha explicado el alcalde de Cudillero, «les he tendido una mano. He propuesto la creación de una memoria base para que puedan llevar a cabo los trámites necesarios. Así, podrán presentarla año tras año. Simplemente tendrán que añadir las modificaciones que introduzcan con cada nueva celebración». Reconoce que puede resultar «un incordio para las comisiones», pero desde el consistorio, recuerda, hay predisposición a colaborar con ellos. «No queremos que se pierdan las fiestas. Nuestro objetivo es dotarlas de una seguridad jurídica que antes no tenían», aclara. Presentar estos documentos es, para el alcalde, una garantía para las comisiones. «Se trata de protegerlas ante cualquier imprevisto y que los seguros no puedan achacarles ninguna irregularidad», argumenta Escribano.

Por otro lado, el regidor tratará de negociar «una tarifa plana» con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para las comisiones de fiestas «pues carecen de ánimo de lucro».

Desde las comisiones, coinciden en señalar que «ha sido un encuentro productivo, pero no fácil. Es cierto que se ha mostrado colaborativo». Aún así, consideran que es «excesiva la tramitación exigida». Además, esperan con cierto recelo que el alcalde les haga llegar los borradores. «Está claro que tiene intención de ayudarnos, pero siguen siendo excesivos para las fiestas de prau. Veremos cómo se lleva a cabo», manifiestan desde las comisiones de festejos. Aunque están dispuestas a seguir trabajando por la vía del entendimiento, aseguran que no bajarán la guardia.

Uno de los aspectos abordados en la reunión con el alcalde que sí consideran muy positivo es la propuesta por parte del regidor de ampliar el horario de las fiestas populares hasta las seis de la madrugada.

No están dispuestos a tirar la toalla en su principal reivindicación: modificar la Ley de Espectáculos del Principado de Asturias. «Nuestro propósito es que esta ley contemple las peculiaridades de las fiestas de prau. Es lo lógico. Hemos creado un correo electrónico para poner en común todas las propuestas y que, a nivel regional, se cree una federación y podamos modificar esa norma», cuentan.