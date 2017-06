Luiña tendrá un nuevo centro de salud en un local que cederá el Ayuntamiento

La alcaldesa de Ibias, Silvia Méndez Abello, y el gerente del Área Sanitaria II, Carlos Pintado, han mantenido una reunión de trabajo en la que ambas entidades mostraron una predisposición clara a la instalación de un nuevo centro de salud en la localidad ibiense de Luiña. Según la primera edil, «el centro de salud existente necesita unas serie de mejoras. Es un centro antiguo. No obstante, esto no significa que no se vayan a realizar una serie de arreglos menores en el actual». Además, Méndez Abello señala que no existe la posibilidad de ejecutar una ampliación del centro de salud existente porque asegura que «no hay margen para acometer las obras».

El nuevo centro sanitario se ubicará al lado del centro social de Luiña. «El Ayuntamiento cederá ese local a la Consejería de Sanidad para ubicar allí el nuevo equipamiento médico. Es un local nuevo, diáfano y está vacío», explica la alcaldesa. Por el momento, según la regidora, «se ha establecido una línea de trabajo entre ambas entidades. Tanto el ayuntamiento como la gerencia del Área Sanitaria hemos mostrado una gran predisposición para que el proyecto salga adelante, pero no hemos concretado nada más», argumenta esperanzada la regidora.

El objetivo de este nuevo centro de salud es «dotar a la localidad de unas instalaciones acordes con las necesidades de la población. No será un hospital, será un centro de salud con su correspondiente sala de espera y sus consultas para que el personal sanitario puede ejercer su trabajo de forma cómoda y eficiente», aclara. Silvia Méndez asegura que se trata de un proyecto «que se puede afrontar. Es perfectamente asumible. El gerente conoce el local. La ubicación es idónea», insiste. La primera edil, valora este primer paso y reitera que hay voluntad de trabajar para construir el centro.