El alcalde de Cangas firma un convenio para pagar los pluses a los funcionarios

Finalizan las negociaciones del convenio colectivo que regula los servicios municipales de Cangas del Narcea. El proceso de negociación colectiva, iniciado en febrero de 2016, finalizó ayer en un reunión celebrada en el Ayuntamiento, a la que asistieron los representantes de los trabajadores .

Según el alcalde, José Víctor Rodríguez, ahora «se pone en marcha el procedimiento administrativo para su aprobación en Pleno. Hay que requerir los informes de Intervención», explica el regidor. En este convenio se regulan « conceptos retributivos que se estaban aplicando mal». Se refiere a conceptos como 'Plus 8' o 'Plus fijo' que «venían recogidos en un acuerdo privado que no era válido», argumenta. Con este convenio se regularizan los conceptos de nocturnidad, peligrosisad o toxicidad y establecer procedimientos de disponibilidad para atender servicios municipales puntuales. Asegura que con este texto se «solucionarán los pagos de los pluses a los trabajadores».