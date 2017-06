A Tabladiello no llega aún el asfalto

Tabladiello es un pueblo situado a unos 25 kilómetros de la villa canguesa. Sin embargo, sus cerca de veinte vecinos aseguran vivir «condenados al olvido y el abandono de las administraciones». El camino que comunica sus casas no ha sido hormigonada nunca. «Hace unos veinte años que se abrió el camino y desde entonces nadie más se preocupó por volver y dejar esto en condiciones», denuncia Carlos González, uno de los afectados.

María Luisa Barrera tiene 75 años y teme hasta salir a pasear. «No se puede andar entre estas piedras. Lo más fácil es que me caiga y rompa algo», lamenta. Su hijo, José Luis González, es taxista y se ha visto obligado a comprar un todoterreno para llegar al pueblo. «Deja el taxi en Becerrales -el pueblo más próximo- porque si lo trae aquí, no le dura un suspiro», cuenta su madre.

Taxistas, médicos, distribuidores, veterinarios... Hasta los bomberos se han protestado por el estado de los accesos a los vecinos cuando han sido requeridos en Tabladiello. «Entendemos sus quejas, son las mismas que las nuestras. Llegar hasta aquí en coche es terrible, sobre todo en invierno, cuando esto es un barrizal», señala José Ángel Morán. Antonio López añade que su madre, Encarnación, de 90 años y postrada en un cama, recibe las curas de un practicante que llega todos los días con la misma queja. «Nos aburrimos de pedir soluciones», dicen en el pueblo.

Los vecinos reciben con recelo las propuestas del Ayuntamiento para mejorar las cosas. «Nunca nos dijeron que no, pero tampoco resolvieron nada», afirma Carlos Fernández. Supieron de un proyecto del anterior gobierno local y después recibieron la visita de la actual edil de Obras, Laura Álvarez. «Pedimos que las obras cubran todo el pueblo, no nos sirve una parte como nos dejaron caer. Todos somos vecinos y todos pagamos impuestos por igual», reclaman ante la posibilidad de que las obras no incluyan todo el trazado. «Hay un proyecto de alto presupuesto que el Ayuntamiento no puede asumir y que ha sido enviado al Principado», confirma la edil.