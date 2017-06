Cómo se ha puesto la cosa! La temperatura está por las nubes; el ambiente, cargado, amenazando una tormenta que nunca llega; la electricidad estática (la de los que están) es tan alta que cualquier roce hace saltar chispas. Menos mal que los especímenes llariegos no son muy inflamables porque, de lo contrario, el riesgo de incendio sería altísimo. Pero me parece que les estoy confundiendo, no hablo del tiempo, hablo del PSOE asturiano. El anuncio del Gran Comendador de los Creyentes Socialistas de que ya no libraría más batallas ha dejado huérfanas a sus mesnadas. Y no es que no fuera de esperar. Encima de que don Javier nunca fue muy combativo, para una vez que intenta hacer de don Pelayo, acaba como don Rodrigo, el último rey visigodo al que le cayeron por todos lados. No es de extrañar que se le haya apagado el ardor guerrero.

¿Y qué van a hacer ahora sus fieles? Gente que entró en 1982 con Felipe González, «por el cambio», y que lleva desde entonces luchando contra todos los cambios, excepto el climático. Gente absolutamente leal; tanto, que ya fueron leales antes a Villa, De Silva, Rodríguez-Vigil, Trevín, Marqués y Areces; muchas veces, simultáneamente. ¿Cómo van a sobrevivir sin coche oficial, si no saben lo que es un taxi? ¿Quién los va a defender? Porque los cargos políticos hacen muchos amigos y unos poquitos enemigos, pero, desaparecida la poltrona, los primeros también desaparecen; los segundos, en cambio, permanecen para siempre. ¡Pregúntenle al señor. Villa qué fue de todos aquellos que le lamían las botas!

Es normal que el ambiente esté calentito. Es normal que menudeen las puñaladas traperas, como la que le asestaron a Adriana Lastra en Wikipedia (delicioso y poco usual ejemplo de artículo biográfico escrito por un enemigo). Es normal que intenten cambiar las caras de delante para que «los caras» de detrás puedan seguir ahí eternamente. No es una lucha por los garbanzos, es una lucha por la parrillada de marisco y eso es algo muy serio.