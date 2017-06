Zar, el lince boreal de Vegapope, bendecido

Juan José Blanco, el párroco de La Regla de Perandones acudía a la Estación Lince con una misión: bendecir a Zar, el ejemplar de lince boreal que habita en el centro de recuperación salvaje ubicado en la localidad de Vegapope. «Es mi primera vez», confesaba el sacerdote. Luis Freijanes pretende con esta bendición «ahuyentar los malos espíritus», aunque reconoce que era algo que «tenía pendiente desde el principio». Zar el único protagonista. Xana, un mochuelo común, se incorpora a las instalaciones de Vegapope y, aprovechando la presencia del párroco, también fue bendecida.

Las obras en el centro de recuperación de fauna salvaje continúan paradas. Se iniciaron en 2015, Luis Freijanes solicitó al Ayuntamiento cangués la licencia para poner en marcha su proyecto. Inició las obras con ella en trámite y el Ayuntamiento las paralizó hace un mes. Entonces, Laura Álvarez, concejal de Urbanismo y Obras, explicaba que para obtener una licencia de núcleo zoológico era necesario tramitar antes un plan especial que necesita autorizaciones de diferentes organismos como Medio Ambiente y la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (Cuota). Además, la edil añadía que existía una parte del proyecto que no era legalizable. «Cuando una obra no es legalizable, lo que sigue es la orden de derribo. No obstante, los técnicos estudian una posible solución», concluía.