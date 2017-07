Vallejo critica las balsas de agua de lluvia en la Plaza Mayor de Luarca, aún en obras

El portavoz de los concejales no adscritos de Valdés, José Modesto Vallejo, ha pedido al alcalde, Simón Guardado, que antes de inaugurar las obras de reforma de la plaza Alfonso X El Sabio «se repare los problemas con el desagüe del agua de lluvia». Y es que, según explican los no adscritos, «con el primer chaparrón del verano, se formaron unos enormes charcos que no se pueden tolerar».

La obra, que todavía se está ejecutando, deberá estar terminada por contrato antes del día 14 de julio. José Modesto Vallejo también criticó los bordillos existentes en la zona del Palacio de los Marqueses de Gamoneda donde, según dijo, «hay bordillos que representan una barrera arquitectónica para las personas mayores y que son completamente innecesarios». Además, el edil se fijó en que «la acera que quedará en el lateral derecho del Ayuntamiento es inexistente», lo que supone un peligro para el peatón.