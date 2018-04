200 abedules contra el fuego Una de las alumnas, a punto de plantar un ejemplar en Degaña. / B. G. H. Cien alumnos de los colegios de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias reforestan el monte quemado el pasado mes de octubre BELÉN G. HIDALGO DEGAÑA. Viernes, 27 abril 2018, 00:09

«Tenemos que ser los custodios de este territorio», les dijo al centenar de estudiantes de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, Víctor García, guía de turismo de naturaleza y organizador de una jornada cuya misión era la de crear conciencia entre los más jóvenes sobre la importancia de conservar el entorno natural en el que habitan tras la oleada de incendios que asoló la comarca el pasado mes de octubre. «Conocer para valorar, valorar para amar y amar para conservar. Si esa cadena no existe o se rompe, arde nuestro monte. Tenemos el derecho de disfrutarlo, pero también la obligación de conservarlo», afirmó con pasión Víctor García, que entiende que la mejor arma para frenar los incendios es «educando en el respeto al medio natural a las futuras generaciones y afianzando el sentimiento de arraigo a su tierra».

Estos niños «son los guardianes del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias», apuntó Sandra Flórez, miembro de la asociación La Escuelina Rural, que colaboró en la plantación de doscientos abedules en el alto del Capillo, en el concejo de Degaña. Una plantación que se realizó gracias a la donación del 10% de las inscripciones del encuentro Naturewatch, que se desarrollará entre el 10 y el 13 de mayo en Somiedo. «Decidimos donarlo a un proyecto de conservación y, tras el desastre ambiental de este otoño, apostamos por apoyar una en Fuentes del Narcea», indicó Luis Frechilla, organizador de Naturewatch, el encuentro de Turismo de Observación de la Naturaleza.

Los más pequeños atendieron a las explicaciones sin perder detalle, dispuestos a dar una nueva vida al monte degañés. «Sin árboles, no hay naturaleza y tampoco hay vida», argumentó Asier Villar, del colegio de Cerredo. Recuerdan que el año pasado hubo un día en el que no salía el sol, que no tuvieron colegio y que el monté se quemó. «Plantamos estos árboles para cuidar el medio ambiente. Es un trabajo duro, pero merece la pena el esfuerzo», afirmó David Pérez, del colegio San Jorge.