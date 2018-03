El alcalde defiende su actuación en los juicios por la propiedad del monte en Tineo

El alcalde de Tineo, José Ramón Feito, afirma que el Ayuntamiento no emprende acciones judiciales contra los propietarios de los montes, tal y como sostiene la moción que presentará el grupo popular en el próximo Pleno. En ella, los populares piden que el Consistorio desista. Sin embargo, el regidor argumenta que el Ayuntamiento está obligado a defenderse cuando los propietarios tratan de hacer valer sus escrituras. «Tenemos que defender el patrimonio municipal y no se puede allanar. Nos obliga la ley. No hacerlo, sería prevaricar», indicó Feito.

El primer edil también se refirió a la moción que presentará Somos Tineo para que se lleve a cabo una revisión integral de los montes de utilidad pública con el fin de que pasen a ser vecinales de mano común. «No es cierto que se estén perdiendo oportunidades porque sean montes de utilidad pública», aclaró el regidor. Según dijo, solo un monte en el concejo se acoge a esa fórmula y ha ocasionado problemas con el acceso a Besapié.