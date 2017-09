El alcalde de Degaña quita las competencias a las dos concejalas socialistas Cristina Collar renunció a su acta antes de conocer la retirada de concejalías, mientras que Araceli Soarez asegura que continuará como edil del PSOE DAVID S. FUENTE Jueves, 7 septiembre 2017, 16:21

El alcalde de Degaña, el socialista José María Álvarez Rosón, ha decidido retirar las competencias delegadas a sus dos únicas concejalas, Cristina Collar y Araceli Soarez. Lo hace argumentando "la mala relación existente", dijo Álvarez Rosón, asegurando que ha dado un voto de confianza durante el verano, tras la votación de los presupuestos el pasado mayo, en la que el regidor sacó adelante las cuentas gracias a el voto a favor de IU, el Partido Comunista y Foro, y la abstención del PP. Votando las dos ediles socialistas en contra, argumentando que "no participamos en la elaboración del presupuesto". El edil cree que nada ha cambiado y por eso se ha visto obligado a "romper la relación".

A ambas concejalas les pilló de sorpresa esta retirada de competencias "me llegó por carta certificada sin que nadie me informase antes", he explicado Soarez a EL COMERCIO. "Voy a seguir trabajando como concejala por mis vecinos, y no me voy a ir del PSOE", explicaba la edil.

Por su parte Cristina Collar, quien ha presentado la renuncia a su acta de concejal, ha asegurado que "dimití antes de que me llegase esta retirada de competencias", y aunque todavía no se ha hecho efectiva esa renuncia, al no haberse celebrado el pleno, podría ser sustituida por el número cuatro de la lista, Víctor Amigo. Collar reconoce que existe un distanciamiento con el alcalde y se va porque "no comparto el modelo de gestión". La edil acusó a Álvarez Rosón de no consultarles nada ya que "el tiene sus propios amigos y no nos necesita".

La concejala ha asegurado que la FSA ha estado al tanto de su abandono, "he estado esperando a irme porque me lo pidió el partido", pero se va del Ayuntamiento ya que "no quiero que me achaquen los problemas del pueblo". Por su parte el regidor no ha informado de la retirada de competencias ni a la agrupación socialista local, ni tampoco a la FSA.

El alcalde explicó que ahora comenzará una negociación con los grupos afines, que le ayudaron a sacar a delante el presupuesto (IU, PC y Foro), para delegar las competencias ya que "yo solo no me puedo hacer cargo".

Esta previsto que el pleno, en el que se tramitará la baja de Collar, pueda celebrarse este mismo mes de septiembre, aunque la jubilación de la secretaria podría retrasarlo.