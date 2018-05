El alcalde socialista de Degaña anuncia su dimisión por motivos laborales La edil, Araceli Soárez, junto a José María Álvarez Rosón. / B. G. H. José María Álvarez Rosón presenta su renuncia a la Alcaldía, que aún no es efectiva, porque se incorpora hoy a trabajar en Correos en Madrid BELÉN G. HIDALGO DEGAÑA. Viernes, 1 junio 2018, 00:06

El regidor socialista degañés, José María Álvarez Rosón, anunció ayer en el Pleno que abandonará la Alcaldía «por motivos laborales». No obstante, por el momento, el primer edil socialista no ha presentado su dimisión de forma oficial. «Aún no es efectiva, pero espero que lo sea lo antes posible», explicó Álvarez Rosón, quien anticipó la decisión a los miembros de la Corporación municipal. «En principio, solo dimito como alcalde. No abandono el partido, ni siquiera lo he pensado», afirmó el todavía regidor, negando así cualquier posibilidad de que su decisión implique su abandono de la política.

El regidor confió en que su renuncia al frente del Ayuntamiento degañés se haga realidad en las próximas semanas, si bien declinó ofrecer una fecha concreta. «Sí, es cierto que tengo intención de dimitir, pero no sé la fecha exacta que tendrá la dimisión», explicó. Álvarez Rosón aseguró que «desde la Federación Socialista Asturiana (FSA) me han pedido tiempo, que no me precipitase, por lo que daré unos días de margen». Por su parte, el secretario de Política Municipal de la FSA, Iván Fernández, rechazó hacer algún tipo de declaración al respecto, a la espera de mantener una conversación oficial que afirmó que mantendrá próximamente con el todavía alcalde degañés.

El motivo que alegó Álvarez Rosón para justificar su renuncia fue su inminente incorporación laboral. «Me incorporo al trabajo hoy, así que dejaré en funciones a la teniente alcalde, Araceli Soárez. Tenía pensado convocar un Pleno para irme habiendo, pero mi incorporación fue algo precipitado», aclaró el primer edil. Ante esta situación, Álvarez del Rosón aclaró que no existe incompatibilidad en los cargos. «Lo que me impide compaginar el trabajo con la Alcaldía es que trabajaré en la bolsa de Correos en Madrid y, al estar fuera del municipio, no es posible», apuntó.

La concejala socialista, Araceli Soárez, que tampoco quiso realizar ningún tipo de declaración al respecto y prefirió «esperar unos días», ejercerá ahora de alcaldesa en funciones tras haberle sido retiradas sus competencias en septiembre de 2017, una decisión que el alcalde justificó entonces basándose en «la mala relación existente» entre ellos. La tensión entre los ediles socialistas se puso de manifiesto ese mismo año, cuando el alcalde logró sacar adelante los presupuestos con el voto en contra de sus dos compañeras de partido, Araceli Soárez y Cristina Collar.

A la espera

Entre tanto, la oposición degañesa aguarda, con prudencia, que el anuncio de la dimisión del regidor se haga efectiva y se ponga en marcha el procedimiento para su sucesión en el cargo. Desde IU, el edil Ángel Álvarez afirmó «estar a expensas de cuando dimite. De momento, no sabemos nada más, ni se convocó un Pleno ni hay nada firme». En la misma línea se pronunció el edil de Foro, Miguel Ángel Fernández, quien prefirió dejar que todo siga su curso. La misma postura tomó la edil popular, María Ángeles Ancares.

Por su parte, el concejal del PCPE, Saúl Fernández, afirmó que aún es pronto para hacer valoraciones o anticipar qué harán desde su formación. «Estamos pendientes de reunirnos y tomar una decisión. Hay muchas cosas que valorar y ver qué ocurre. No descartamos nada», dijo Suárez. Su grupo municipal planteó al Pleno una propuesta de moción de censura al equipo de gobierno.