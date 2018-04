El alcalde de Valdés, ante la crisis del PP local: «Es llamativo que sean incapaces de hacer las cosas por el bien del concejo» El próximo jueves tomará posesión como concejala de Foro, Ana María González, quien también pasará a formar parte de los ediles no adscritos DAVID S. FUENTE Jueves, 19 abril 2018, 19:05

La marcha del Partido Popular del que fue durante once años concejal en Valdés, Carlos Adaucto Iglesias, no ha cogido por sorpresa a sus compañeros de partido «respetamos la decisión y agradecemos todo el trabajo que hizo por el PP», ha dicho el nuevo coordinador de la formación, Carlos López, quien no ha querido entrar en polémicas con su antecesor.

Desde el PP están trabajando para nombrar al nuevo portavoz municipal, quedando dentro del grupo dos de los tres concejales, «quizás nombremos una portavocía compartida», explicó López, quien aseguró que se reunirá con los dos ediles populares. En cuanto a la acusación de Iglesias, de que el nuevo coordinador del partido no vive en el concejo, López quiso dejar claro que «trabajo en Oviedo, pero vivo en Luarca», respondió a preguntas de EL COMERCIO, detallando la dirección de su domicilio. Acusación a la que se suma el alcalde, el socialista Simón Guardado, «el nuevo coordinador del PP me critica por estar trabajando en el colegio y él hace oposición desde Oviedo y sin ser concejal». A Guardado le resulta llamativo que «el PP sea incapaz de hacer las por el bien del concejo», dijo sin querer valorar en profundidad el desaguisado del PP de Valdés.

Por su parte el portavoz de los concejales no adscritos, José Modesto Vallejo, dijo que «hace tiempo que lo sabía», una decisión que el propio Iglesias, ya tenía meditada desde hace tiempo. Vallejo de dejó claro que en los concejales no adscritos «no actuamos como grupo, somos independiente», por eso en los plenos todos los concejales tendrán derecho de intervención de manera individualizada. Por otro lado, Vallejo negó ser conocedor de una posible candidatura independiente para las próximas elecciones, tal y como hizo público Iglesias.

Con el paso de Carlos Adaucto Iglesias a los no adscritos, son tres los ediles que han declinado formar parte del grupo con el que concurrieron a las pasadas elecciones municipales, cantidad que aumentará, ya que el próximo jueves, Foro recuperará a Ana María González, que sustituye a Carlos López, quien renunció al acta para incorporarse a las filas populares, siendo nombrado coordinador del PP de Valdés, y que «tomaré posesión como concejala de Foro, pero me voy a pasar a los no adscritos», explicó González. La edil tildó de trámite la situación de tener que pasar a formar parte del grupo forista antes de incorporarse a sus compañeros de no adscritos con los que fue en la lista electoral encabezada por Vallejo.

A la nueva concejala, la marcha del que fue durante once años portavoz de los populares valdesanos en el Ayuntamiento ha pillado por sorpresa el abandono de Iglesias del PP. La nueva edil formaba parte de la junta directiva de Foro, que tras la marcha de Vallejo por negarse a hacer campaña electoral junto al PP en las elecciones nacionales, abandonó en bloque la formación, dejando descabezado al partido en el concejo.

Lista de los concejales no adscritos, que podría aumentar cuando el concejal de IU, Gumersindo Cuervo, pase a formar parte de los no adscritos, tal y como pidió a la Alcaldía la formación de izquierdas. «Yo estoy en el grupo de IU, no me voy a ir hasta que me pasen», dijo, sin querer hacer más declaraciones sobre el asunto, y sin valorar la marcha del portavoz del partido popular.

La corporación valdesana quedará formada por cuatro concejales no adscritos, tres provenientes de Foro y uno del PP, ocho ediles del PSOE que gobiernan con el apoyo de Gumersindo Cuervo, quien hasta la fecha sigue perteneciendo al grupo municipal de IU, a pesar de que la formación regional haya pedido su traspaso a concejal no adscrito. El PP contará solo con dos concejales, mientras que Unión Renovadora Asturiana (Uras), mantiene los dos ediles, que logró alcanzar en las pasadas elecciones municipales.