Dos años para repartir 34.000 euros Manuel Méndez, vecino de Riobón, con su casa calcinada. / D. S. FUENTE La alcaldesa Cecilia Pérez teme que para hacer efectiva la entrega de los fondos solidarios, «haya que abrir una segunda convocatoria» La burocracia impide que afectados por un incendio en El Franco cobren las ayudas DAVID SUÁREZ FUENTE EL FRANCO. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:19

Ocurrió tal día como ayer, hace dos años. Fue el 19 de diciembre de 2015 cuando los vecinos del concejo de El Franco se vieron inmersos en un gran incendio que calcinó el municipio. Se celebraba la jornada de reflexión electoral. Las altas temperaturas, insuales en esta época del año, el fuerte viento y la baja humedad hicieron que un fuego provocado en Boal se extendiese de Sur a Norte hasta llegar a la costa, calcinando 2.500 hectáreas de masa forestal.

Ningún vecino olvida ese día. «Fue terrible» y, ahora, con la perspectiva que da el paso del tiempo, se congratulan de que no haya habido víctimas que lamentar. Las dimensiones de las llamas, causaron importantes daños materiales, como las tres viviendas que se destruyeron y que, hasta la fecha, siguen igual porque «no hemos cobrado las ayudas», explicó Manuel Méndez, vecino de Riobón, quien no ha podido rehabilitar su vivienda. «No tenía dinero y la madera que tuve que vender para arreglar la casa no la cobré hasta este año». Ahora, confía en poder cobrar 15.000 euros de ayuda del Principado pero «me piden que tenga la vivienda arreglada», dice Méndez, inmerso aún en intentar resolver «todas las dificultades burocráticas que me encuentro a cada paso».

El resto de los afectados de El Franco sólo recibirá la ayuda solidario que recaudó el concejo. Son 34.160 euros que obtuvieron como resultado de los actos solidarios celebrados y que ahora el Ayuntamiento pretende repartir tras haber creado una ordenanza que regula el reparto de las mismas, a las que se han presentado siete solicitudes. El Pleno municipal deberá aprobar el próximo año, tras convocarse el Consejo de Asesoramiento Vecinal, el reparto entre las siete propuestas.

La alcaldesa socialista Cecilia Pérez, explicó que «el Ayuntamiento repartirá los fondos cumpliendo la legalidad». Por eso, advierte de que «algunas de las viviendas, cuya pérdida ha sido cubierta por el seguro particular, no podrán recibir ayudas». Ante esta situación, Pérez teme que para repartir el dinero solidario «haya que hacer una segunda convocatoria». Para el concejal no adscrito, José Manuel Martínez Reinal, estas ayudas «llegan tarde». Criticó que «se inauguró un monumento antes de hacer el reparto» pero comentó que «era de esperar». Martínez Reinal, uno de los impulsores del calendario solidario con el que se recaudaron 8.000 euros para esta causa, advierte de que «se han llevado a cabo ya dos concentraciones parcelarias y también contamos con las ayudas a la repoblación por parte de Medio Rural». En su opinión, son los únicos beneficios que recibirá El Franco de ese incendio.