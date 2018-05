Aprobado el convenio de los trabajadores municipales en Cangas Sábado, 5 mayo 2018, 00:09

El Pleno en Cangas del Narcea aprobó anteayer el convenio de los trabajadores municipales con la abstención de los populares. El portavoz del PP, José Luis Fontaniella, alegó que no tienen «seguridad jurídica de que ese texto esté redactado conforme a la ley. Las enmiendas no cuentan con el informe favorable de la secretaria». El regidor, José Víctor Rodríguez, explicó que dichas enmiendas se realizaron en base a un informe previo y no se precisa volver a informar al respecto a la Corporación municipal.