El arzobispado saca a subasta la Casa Rectoral de Figueras por 65.000 euros

Será el próximo 24 de enero cuando el Arzobispado de Oviedo saque a subasta la Casa Rectoral de Figueras en el concejo de Castropol. El edificio tendrá un precio de salida en la puja de 65.000 euros. La edificación está ubicada en el número 33 de la calle Alameda y cuenta con una superficie de 77 metros cuadrados.

Todos los interesados en participar en la subasta podrán presentar sus ofertas hasta once horas antes del día de la subasta, debiendo depositar el 20% del precio mínimo de licitación, que será devuelta a todos aquellos que no ganen la subasta y no puedan adquirir el inmueble. Las pujas no podrán tener un valor inferior al precio inicial de licitación.

Esta subasta ha sido «un inesperado e indeseable regalo de Navidad», manifestaban ayer los vecinos de Figueras al enterarse de la venta de este inmueble. Y es que la mayor parte de los vecinos se han mostrado «sorprendidos e indignados», al conocer la convocatoria de una subasta que no gusta entre el vecindario al entender que el uso de esta casa debería de ser para el pueblo.

Según las bases del concurso, la persona que ofrezca el mejor precio será el nuevo propietario de esta edificación, debiendo hacerse cargo de todos aquellos gastos que conlleve la escritura pública del inmueble. El pagó final deberá realizarse en los treinta días naturales posteriores a la subasta, no devolviéndose la cantidad depositada para participar, en caso de no realizarse el pago en plazo indicado.

La subasta se realizará a las doce del mediodía del próximo 24 de enero, en la sede del Arzobispado de Oviedo, en donde podrán presentarse las ofertas para adquirir el inmueble hasta una hora antes de la puja.