El ayuntamiento de Somiedo obligado a facilitar a Foro la información solicitada Una sentencia da la razón a la oposición al considerar que existió «voluntad denegatoria» BELÉN G. HIDALGO Viernes, 29 diciembre 2017, 01:04

Los concejales de Foro en el consistorio somedano, Josefa Álvarez y José Antonio Berdasco, acudieron a los tribunales para denunciar «la inactividad del Ayuntamiento de Somiedo ante la falta de motivación en la negación de las copias» de una serie de documentos. Consideran que se está violando su derecho a la información-participación política. El fallo les da la razón y obliga al Consistorio a facilitar la documentación requerida en un plazo de veinte días, así como la imposicion de las costas.

Los ediles de la oposición, según se detalla en la sentencia, solicitaron seis documentos: los certifiicados de concesión de licencias de pastos del año 2016, una serie de decretos de alcaldía, información relativa a la financiación del cortometraje 'La cara del diablo', la contratación del servicio para la gestión de la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de aguas residuales y el acceso a la información de la cuenta general presupueto de 2016. Esta documentación fue requerida en reiteradas ocasiones.

El Ayuntamiento, por su parte, alegaba en un escrito que jamás se habían negado a la entrega de dicha documentación. Señalaba que debido al excesivo volumen de solicitudes de acceso a la información por parte del grupo municipal de Foro (170 en 2016 y 98 en lo que hasta entonces había transcurrido de 2017) y el personal del que dispone el Ayuntamiento, la documentación se iría facilitando «de forma racional y proporcional». Ademas, apuntaba que tenían dicha información a su disposición en la sede del Ayuntamiento.

Según recoge la sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, contra la que aún cabe recurso de apelación, la forma en que actuó el Consistorio denota «una voluntad denegatoria», pues aún siendo solicitada la documentación en reiteradas ocasiones, éste no contestó a dichas peticiones ni facilitó la información. De acuerdo con la legislación vigente, la petición «se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días». En definitiva, la solicitud se consideró concedida pero no se entregó la documentación requerida por los ediles.