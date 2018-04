La banda de Cangas del Narcea cuela al público entre sus músicos La banda tocó con once personas del público, entre ellos, el alcalde, el primero por la izquierda de la última fila. / B. G. H. BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Lunes, 23 abril 2018, 00:19

No fue un Concierto de Primavera cualquiera. Al menos, para una parte del público, que lo vivió sobre el escenario, entre los integrantes de la Banda de Música de Cangas del Narcea. No se lo esperaban en el patio de butacas, pero ante la propuesta lanzada por el director de la agrupación, Marcos Malnero, fueron desfilando voluntarios y las once sillas dispuestas entre los músicos se fueron llenando de vecinos. «La idea es, precisamente, romper la barrera con el público, naturalizar el espectáculo sin saltarse las normas básicas que molestan al músico», apuntaba Malnero. «Hay que transmitirles las sensaciones que vivimos ahí arriba», concluyó, advirtiendo de que repetirán esto en los próximos conciertos.

Infiltrada entre instrumentos, partituras y músicos estuvo Mercedes Pérez. «Fue una experiencia maravillosa. Ahí, se percibe mejor el sonido de cada instrumento. Es increíble el entusiasmo y la conexión que se percibe entre el director y los músicos», contó al bajar del escenario. También el alcalde cangués, José Víctor Rodríguez, tuvo la oportunidad de vivir «una experiencia muy reveladora. Hay que felicitar a la banda por la iniciativa. Desde allí arriba te fijas no solo en la armonía y el tempo, también en los guiños y el apoyo que existe entre los músicos».

El concierto contó también con la actuación de la banda juvenil, que cumple un año desde su fundación.