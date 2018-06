Batalla por la Alcaldía de Tapia al formalizar hoy su cese el alcalde del PP Foro no renuncia a ocupar el cargo, el PP confía en mantenerse al frente del equipo de gobierno y el PSOE se presenta como alternativa firme BELÉN G. HIDALGO TAPIA DE CASARIEGO. Miércoles, 6 junio 2018, 00:09

El futuro de Tapia de Casariego sigue en el aire. A partir de hoy los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento tapiego comenzarán a negociar quién será el próximo alcalde. Lo harán hoy cuando finalice el Pleno en el que se hace oficial la dimisión del todavía primer edil tapiego Enrique Fernández. «Finaliza mi contrato con los vecinos y con mis compañeros. Todo tiene su principio y su fin. No se acaba el mundo», apuntó Fernández.

Ahora tanto el PP como el PSOE necesitan el apoyo de Foro para hacerse con el bastón de mando, pues ambos cuentan con cinco concejales en la Corporación. La llave del gobierno la ostenta el único edil de Foro, Guzmán Fernández, que ha reiterado que no descarta presentarse como futuro alcalde. «Me presenté a las elecciones con la intención de ser alcalde. Haré todo lo que pueda, pero si no tengo los apoyos necesarios, que intentaré negociar, no me presentaré», apuntó el forista aclarando que el partido le da absoluta libertad para negociar. «Sería una pena que con el buen entendimiento que existe en Tapia con todos los partidos, haya problemas para llegar al consenso por injerencias de las direcciones generales de los partidos», dijo Fernández.

Será precisamente Guzmán Fernández como teniente alcalde quien asuma la Alcadía en funciones y, por tanto, quien se encargue de convocar el Pleno para la constitución del Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles. En ese Pleno, tomará posesión el nuevo edil popular, Pedro Fernández, que ocupará el puesto vacante. Este grupo, por su parte, no ha desvelado aún quién será su candidato, sin embargo, sostienen que las condiciones están claras. «Somos la lista más votada y vamos a presentar nuestro candidato a la Alcaldía. Buscaremos en todo momento el apoyo de Foro, pues tenemos buena relación con Guzmán Fernández. Intentaremos que 'la sociedad de gobierno' que tenemos no se rompan, pero las líneas rojas no han variado», apuntó Salomé Sánchez, única edil popular afiliada y encargada de las negociaciones. «Presentaremos nuestro proyecto de gobierno y comenzaremos las negociaciones», concluyó, confiando en que es posible mantener a Foro como socio. «Hay proyectos en común. Queda un año corto de legislatura y si hasta ahora no hubo ningún problema, no veo porqué tiene que haberlo ahora», añadió.

La candidata socialista, Ana María Vigón, más cauta, evitó declaraciones. Su compañero, Emilio Reiriz, opinó que, aunque dependen de Foro, «todo es posible. Somos una alternativa de gobierno firme», indicó tras advertir que presentarán su oferta a Guzmán Fernández sin renunciar a su programa.