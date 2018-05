Bullaso, en Illano, reclama un centro de día y una zona de ocio en las antiguas escuelas

La Asociación de Vecinos Pico Castro de Bullaso ha solicitado al Ayuntamiento de Illano que las antiguas escuelas del pueblo se conviertan en un centro de día para mayores y un local de ocio para los vecinos. La intención es recuperar este inmueble para «dar vida a esta zona del concejo», dijo el presidente, Carlos Fernández.

La propuesta ha sido trasladada al Ayuntamiento para que a través de los fondos europeos Leader y «con una financiación al 100%» se pueda reparar este edificio. El problema, apuntó, es que «el gobierno local no nos ha hecho caso y solicitaron la ayuda para reparar la casa de Las Cebollas». Dicho inmueble se encuentra en la capital del concejo.

Las escuelas cuentan con dos aulas, así como una vivienda del maestro que «esta derruida». La idea es que este equipamiento no solo atienda a la gente mayor de todo el concejo, sino que pueda albergar una sala de informática, una zona de usos múltiples y una cafetería, «que dé servicio a la Gran Senda del Navia», detalló Fernández, quien cree que «es un proyecto de futuro que dinamizaría toda la zona este del concejo». La iniciativa podría complementarse con la creación de albergues en otras pequeñas escuelas del municipio por las que discurre esta senda que unirá las comunidades de Asturias y Galicia.

Fernández explicó que los vecinos no podemos solicitar ayudas para reparar el inmueble, ya que «tendríamos que disponer del 30% de la financiación, una cantidad que no tenemos». El proyecto, según la asociación, no solo servirá para dinamizar la zona, sino que, «se crearán puestos de trabajo», en una zona del municipio en la que, aseguran, se sienten «abandonados».

Durante la jornada de hoy visitará a los vecinos Ángel Rincón, representante de Ciudadanos, y el próximo viernes lo harán los diputados del grupo parlamentario de Izquierda Unida.