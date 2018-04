«El campanu es un trofeo muy especial, no podría comérmelo con patatas» El madrileño Federico de Lera ha sido el afortunado pescador del campanu del río Eo a las 9.15 horas de esta mañana EL COMERCIO Miércoles, 18 abril 2018, 17:15

«Fue una batalla cortísima pescar el campanu. He sentido muchísima ilusión». Con estas palabras se expresaba el madrileño Federico de Lera, quien ha conseguido el campanu del Eo de este año. La pieza, capturada a las 9.15 horas, ha pesado 5 kilos y ha medido 76 centímetros y ha sido echada a tierra en el tramo conocido como el volta del Eo. Según cuenta, «apenas tardé cinco minutos conserguirlo, me llevé una sorpresa».

«Todavía no sé lo que voy a hacer con él», explica. Aficionado a la pesca del salmón desde el año 1978, ha capturado el campanu utilizando cucharilla giratoria. «Ha habido varias personas que se han interesado en comprarlo, pero si no tengo una oferta aceptable terminaré invitando a un amigo», confiesa. Para él resulta «complicado» degustar el salmón: «El campanu es un trofeo grandísimo, es algo muy especial. No podría comérmelo con patatas, prefiero invitar a un buen amigo», apunta.