Cangas prevé que las naves ganaderas del Parque puedan ampliarse en 2018 José Víctor Rodríguez. / B. G. H. El Principado concluye que la modificación de las normas subsidiarias no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:10

Desde 2013 lleva el Consistorio cangués intentando modificar las normas subsidiarias sobre el régimen de usos del suelo no urbanizable de especial protección para permitir que las naves ganaderas de los pueblos que se encuentren dentro de las zonas protegidas del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias puedan ampliarse. Según ha explicado el regidor cangués, el trámite ha sido largo pero se prevé que el procedimiento finalice a principios del próximo año. «Se publicó el informe ambiental y ahora solo faltaría adecuar la redacción para remitirla de nuevo a CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado) antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)», dice.

Se pone así fin a un proceso que arrancaba en mayo de 2013, cuando el Pleno de Cangas acordó la modificación de estas normas subsidiarias. A partir de este momento, se iniciaron una serie de trámites. El 31 de julio de 2014, la Dirección General de Calidad Ambiental solicitó al Ayuntamiento un estudio de impacto ambiental. Este trámite, realizado por el Consistorio, finalizó en julio de 2015, fecha en que la documentación llegó al Principado que, finalmente, resuelve que «la modificación de las normas subsidiarias de Cangas del Narcea sobre el Régimen de Usos del Suelo No Urbanizable de Especial Protección no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente».

Con esta modificación de la normativa se pretende adecuar las leyes urbanísticas a la realidad socioeconómica del concejo pues, según argumentó el primer edil, «está muy desfasada». Además, tras su aprobación definitiva se podrá dar respuesta a una de las demandas del sector ganadero cangués al que urgía esta modificación para poder ampliar así la cabaña ganadera.

Los populares de Cangas coinciden en señalar la importancia de esta medida, aunque afirman no entender «cómo pudieron hacer en 2003 unas normas que prohibiesen hacer naves ganaderas en los pueblos que estuviesen dentro del Parque. No sólo no entendemos eso sino que ningún gobierno anterior hubiese querido cambiarlo hasta entonces», ha señalado el edil José Manuel Menéndez que en 2013 era responsable de Medio Rural. Menéndez se sumó a la celebración reconociendo que había sido un proceso largo, «pero ha valido la pena haber contribuido de una forma directa al desarrollo de las actividades económicas de los pueblos de Cangas», concluyó.