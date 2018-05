Cangas reivindica su etnografía y sus paisanos en internet María Elena Martínez coordina la actualización de Wikipedia. / B. G. H. La iniciativa 'CangasWiki' involucra a los jóvenes del municipio para crear contenido fiable en la red y añadir temas hasta ahora obviados Incluye información sobre el concejo porque «hórreos, paneras o cortinos y personajes como Gómez del Colado no salen» BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Viernes, 18 mayo 2018, 00:09

Wikipedia no ha reparado en la variedad y cantidad de elementos etnográficos que recorren el concejo, ni en los nombres propios que ha dado su historia. «No se habla de hórreos, paneras, molinos o cortinos... y tampoco de personas destacadas como Gómez del Collado, por ejemplo», apuntó María Elena Martínez, técnico del CDTL cangués. Para plantar cara a esta realidad, se aliaron los adolescentes del concejo: jóvenes de entre diez y catorce años, nacidos en la era digital, que no dudaron a la hora de asumir el reto. La iniciativa, bajo el título 'CangasWiki', la puso en marcha el Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL) de Cangas del Narcea. «Surgió para celebrar el Día de Internet y promocionar el uso responsable de la tecnología. Pretendemos que vean que pueden generar contenido y no solo consumirlo. En definitiva, que pueden ser algo más que 'youtubers'», explicó Martínez.

Para completar esta información fue necesario desarrollar un trabajo de documentación previo. «Otro de los objetivos es concienciar que se puede aportar información siempre que tengan una fuente primaria fiable. Hay que enseñarles a utilizar Wikipedia de forma contrastada», subrayó.

Tras unas breves indicaciones técnicas, se pusieron manos a la obra. Entre ellos, se encontraba Manuel Vives, de 12 años. Harto de toparse con información errónea sobre Cangas lamentó que «todos la utilizamos y está a disposición de todo el mundo, pero no hay información confirmada». Una queja que suscribió su compañera, Irene Mesa, que con 10 años quiso actualizar Wikipedia con las novedades del concejo que no encontraba. Entre sus propuestas, destacó la información sobre el Prau del Molín. Con la ayuda de su madre, logró recabar datos y explicará a los internautas «cómo era hace años y para qué se utilizaba. Ahora es un espacio donde nos divertimos gracias al trabajo de una asociación. Hoy es la playa de Cangas», concluyó esta joven canguesa. «Hay poca información o es incompleta. No encontramos nada del papel de las peñas en las fiestas del Carmen, por ejemplo», añadió Silvia Fernández. Sobre grupos tradicionales tampoco se mostró muy satisfecha Lidia García, que preguntó a la gente mayor «en los pueblos, sobre todo, donde te contaban muchas cosas».

La iniciativa podría repetirse el año que viene. «Quizás se podría organizar una colaboración con el servicio de Normalización Llingüística para traducir al asturiano el contenido», anticipó.