El PP cangués se abstuvo en la votación del crédito extraordinario

Dos puntos figuraban el pleno Extraordinario celebrado en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. El primero de ellos hacía referencia a la aprobación del contrato del servicio de limpieza viaria, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. El contrato saldrá a licitación próximamente y supone una ampliación del servicio actual.

Sin embargo, el segundo punto del orden del día salía adelante con la abstención del PP cangués. Se trataba de la aprobación de crédito extraordinario. El grupo popular justificaba su voto alegando que se trataba de la tercera aprobación de reconocimiento extrajudicial de facturas no pagadas, en este caso, por un importe de 230.000 euros. «Se corrobora que hay muchas facturas sin pagar y que el Ayuntamiento no está pagando conforme manda la ley», apuntaba el portavoz de los populares, José Luis Fontaniella. El regidor, José Víctor Rodríguez, por su parte, explicaba en la sesión plenaria que gran parte de esas facturas, alrededor del 40%, correspondían al alumbrado público y que tuvieron que ser corregidas. Sin embargo, el grupo popular subrayó que se llevaron a Pleno facturas del mes de junio del año pasado que no se corresponderían con ese concepto. Por ello, concluían los populares cangueses, «no votamos en contra porque no bloquearemos nunca que se pague a las empresas, pero queremos denunciar que esto es una tomadura de pelo hacia el sector empresarial de Cangas».