Un ciclista avilesino, evacuado en helicóptero al HUCA tras caer por un terraplén en Salas La bicicleta, en el terraplén de Salas por donde cayó el joven. / B. G. H. Regresaba del santuario de la Virgen de la Asunción del Viso junto a un amigo y se salió de la vía. Sufre politraumatismos y su pronóstico es reservado BELÉN G. HIDALGO SALAS. Lunes, 21 mayo 2018, 00:38

Adrián, un joven avilesino de 28 años, resultó herido ayer por la mañana tras precipitarse con su bicicleta por un terraplén en el concejo de Salas. Regresaba junto a su amigo Manuel del santuario de la Virgen de la Asunción del Viso cuando, por causas que aún se están investigando, se salió de la carretera y cayó por un terraplén de entre diez y doce metros. Al parecer, el herido frenó contra un árbol y sufrió politraumatismos.

«Hay una especie de montículos en la carretera debido a las raíces de los árboles. Supongo que alguno de ellos pudo haberlo lanzado», contó tras el accidente su acompañante, Manuel, quien aseguró desconocer «el motivo por el que puso haberse salido de la vía». Según comentó, «Adrián trabaja en la rama sanitaria y solía frecuentar esta zona, por lo que no era la primera vez que realizaba esta ruta, además era un ciclista experimentado».

El amigo del joven no salía ayer de su asombro. Dijo que todo había sucedido «muy rápido. Iba delante de él. Escuché una especie de grito y cuando me di la vuelta y miré para atrás, él ya no estaba. Se había caído por el barranco», explicó el ciclista quien añadió que el suceso tuvo lugar «en el camino de regreso de la ermita, en la carretera del Viso, antes del área recreativa, subiendo desde Salas»!. Inmediatamente, alertó al 112 de lo que había sucedido.

Afortunadamente, Adrián llevaba casco, lo que puede haber salvado su vida. A pesar de que en un primer momento perdió la consciencia, el avilesino la fue recobrando poco a poco, pero se mostraba bastante aturdido, sin saber dónde estaba ni lo que le había sucedido. Según relató su amigo, «Adrián confesó sentir dolor tanto en la espalda como en el costado». A última hora de ayer, seguía con él en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El ciclista, según informó el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), presenta un politraumatismo y, a la espera de que le realicen más pruebas y haya una nueva valoración médica, su pronóstico es reservado.

Rescate con grúa

El SEPA recibió el aviso cerca de las doce de la mañana. Hasta el lugar del suceso se desplazó el equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada . Para acceder hasta el herido fue necesario realizar una operación con la grúa, debido a lo inaccesible que resultaba llegar hasta la zona donde el joven permaneció tendido y visiblemente perturbado por el golpe. Para poder trasladarlo hasta la carretera, los miembros del equipo de rescate montaron un sistema de cuerdas e hicieron uso del colchón de vacío y la camilla de rescate. Previamente, le habían colocado un collarín.

Una vez que alcanzaron la carretera, Adrián fue trasladado en helicóptero para su posterior evacuación al HUCA.