El concejal de Foro en Tapia cree que si el alcalde se va «el pacto debe renegociarse»

Ante la posibilidad de que el alcalde de Tapia de Casariego, el popular Enrique Fernández, abandone la Alcaldía tras haber alcanzado en diciembre la edad de jubilación, el concejal de Foro y llave de gobierno, Guzmán Fernández, aseguró ayer que si el regidor deja finalmente el cargo «habrá que renegociar el pacto».

Fue el propio alcalde quien aseguró hace meses que al llegar a la jubilación entregaría su acta, según confirmó el concejal de Foro. El edil asegura haber perdido la confianza en el regidor, porque «cuando alguien dice una cosa y luego hace otra, no es lo mejor para confiar en él». Fernández, no obstante, se niega a hablar de crisis en el equipo de gobierno y asegura que «estamos funcionando bien». Su compañero de gobierno Ernesto Maseda, quien acudió como independiente por las listas del PP, añadió que la posible marcha del alcalde «no está pactada» y consideró que si abandona la Corporación «será una decisión personal, yo no tengo nada que ver».