La coordinadora Ecologista de Asturias denuncia que el emisario de Ence lleva semanas atascado Afirma que varias empresas vierten las aguas residuales al río Anleo y la ría de Navia BELÉN G. HIDALGO Sábado, 24 marzo 2018, 01:16

La coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado ante el Principado que el emisario de Ence, que vierte las aguas residuales de varias empresas de la comarca al mar, lleva desde hace semanas atascado «con el consiguiente impacto», pues las empresas que vierten a él, siguen funcionando y siguen vertiendo sus aguas «pretratadas que no depuradas a los cauces». En concreto, los ecologistas denuncian los vertidos de licor negro de la papelera Ence, las aguas contaminadas con grasa de Industrias Lácteas Asturianas y las aguas contaminadas por la planta de tratamiento de purines Biogastur.

«Hemos pedido al Principado que tome muestras porque resulta evidente que estas tres instalaciones con importantes vertidos de aguas residuales al seguir funcionando a tope, está generando aguas contaminadas que antes se vertían al mar por el emisario y no veíamos aunque contaminaran, pero ahora se vierte al río Anleo y a la ría de Navia aumentando el grave problema de los vertidos en esa cuenca», señalan desde la coordinadora. Además, recuerdan que el pasado junio se reconoció que el emisario estaba atascado por los vertidos grasos de la empresa láctea y durante un tiempo Ence no le permitió usar su emisario mientras no subsanase dichos vertidos. «En ese tiempo presentamos denuncias sin que el Principado nos informase de ninguna sanción a la empresa por los vertidos al río», critican.

Desde el colectivo ecologista lamentan que la cuenca del Navia se haya convertido «en el paraíso de los vertidos de aguas insuficientemente depuradas, en cuanto que las industrias vierten sin ningún control vía emisario al mar, contaminación que el mar siempre devuelve», concluyen.